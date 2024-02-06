Свыше 160 тонн продукции купили за 2 месяца на рыбном рынке "Москва – на волне"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 160 тысяч тонн продукции было реализовано за два месяца работы рыбного рынка "Москва – на волне". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что рынок посетили более 250 тысяч человек. Горожане приобрели на нем более 20 тысяч устриц, 21 тысячу банок икры и почти 44 тысячи банок консервов.

"Лидерами среди реализованной развесной продукции стали краб-стригун опилио и камчатский краб, осетр горячего копчения, стейк мурманского лосося", – указано в сообщении.

Уточняется, что замороженные конечности краба лидируют по объему продаж. Так как краб является сезонной продукцией, специально для рынка было закуплено девять тонн краба, которые стали последней партией. Новый улов можно будет найти на прилавках только в апреле.

Кроме торговых рядов, на рынке открыты четыре фуд-корта, где посетителям предлагают попробовать блюда ресторанного уровня. Всего с начала работы рынка было приготовлено пять тонн блюд из рыбы и морепродуктов. А студию кулинарных мастер-классов, также открытую на рынке, посетили более 1,3 тысячи человек.

Рыбный рынок "Москва – на волне" был открыт в конце ноября Сергеем Собяниным и главой Минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым. Он находится на востоке города, недалеко от станций метро "Косино" и "Лермонтовский проспект".

Площадь рынка составляет 3 тысячи квадратных метров, на которых представлены торговые ряды, зона хранения с разными температурными режимами, фуд-корты, студия мастер-классов, и даже собственное производство. Там можно найти рыбу и морепродукты из трех океанов и 13 морей, расположенных в 17 регионах России.

До этого в Рыбном союзе отметили, что причин для роста цен на красную рыбу в России нет. В союзе отметили, что в период с января по июль 2023 года импорт лососей и форели увеличился на 12% год к году, до 48 тысяч тонн.



Более 500 видов продукции представлены на рынке "Москва – на волне"