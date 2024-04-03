Свыше 500 тыс человек посетили рынок "Москва – на волне" за 4 месяца

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы

Более полумиллиона человек посетили новый рыбный рынок "Москва – на волне" с момента его открытия, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, благодаря широкому ассортименту, высокому качеству отечественных товаров и насыщенной программе мероприятий место пользуется популярностью у гостей и жителей столицы.

Заммэра отметила, что в ассортименте представлено свыше 500 видов рыбы и морепродуктов из 13 морей и трех океанов. На рынок поставляют продукцию из 17 регионов России, включая Астраханскую и Мурманскую области, Камчатский и Хабаровский край, Карелию и Крым.

Самые популярные товары – слабосоленая сельдь, краб, живой карп и кета. Любую охлажденную рыбу и морепродукты можно бесплатно приготовить на открытой кухне, расположенной на первом этаже, подчеркнула Сергунина.

"На рынке работает четыре зоны с кафе и ресторанами. Блюда в них попробовали уже почти 70 тысяч человек", – прокомментировала заммэра.

Сергунина заявила, что с момента открытия на площадке прошло около 250 уроков, 20 кулинарных состязаний, концерты 70 музыкальных коллективов и множество других событий. Также на рынке провели программу в честь китайского Нового года и Масленицы.

Сергей Собянин и глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев открыли рынок "Москва – на волне" в ноябре прошлого года. Открытие рыбного рынка способствует популяризации отечественной рыбы.