Эксперты посчитали, сколько стоит обед космонавта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Федеральный сервис доставки продуктов и товаров "СберМаркет" и московский Музей космонавтики изучили, чем питаются космонавты на орбите и сколько такое питание может стоить на Земле, сообщает РИА Новости. По их информации, недельный рацион обойдется россиянину в 5,283 тысячи рублей.
На эту сумму можно купить рис и рисовую кашу, курагу, творог, кедровые орехи, заливное (рыба и мясо), антрекот, говядину, говяжий язык, икру кабачков и баклажанов, лечо, рыбные консервы, куриное филе, имбирное печенье, сублимированные крем-супы, фрукты, свежие овощи, кофе, чай и витамины.
Современное меню российских космонавтов МКС включает около 300 наименований. Ежедневный рацион российского космонавта рассчитан на четырехразовое питание. Он составлен из расчета потребления 3,2 тысячи калорий. Большая часть продуктов сублимируется, в тубах выпускают только соусы и джемы.
Отмечается, что космонавты сами формируют персональный рацион. Космонавты обязательно употребляют продукты, богатые кальцием. Как подчеркнули в "СберМаркете", если американцы едят йогурты с ягодами и персиками, то россияне получают сыры с травами и чесноком.
"При употреблении газировки в невесомости газ и жидкость в желудке отделяются друг от друга, и у человека появляется отрыжка. Из-за этого пиво и кока-кола специально обрабатываются для космоса. Обычный хлеб крошится, поэтому американские космонавты едят тортильи, а для наших космонавтов хлеб специально пекут в виде микробуханок – на один укус", – добавили в сервисе.
Музей космонавтики совместно с метрополитеном выпустил специальный тираж карт, посвященных 60-летнему юбилею полета в космос Юрия Гагарина.
Кроме того, стало известно, что в основу "Тройки" легла концепция, а также дизайн выставки "Первый". Она откроется в Музее космонавтики в столице. Там представят документы и вещи Гагарина, которые долгое время хранились в музеях по всей стране и в личных архивах.
Видеотур по экспозиции Музея космонавтики и виртуальную выставку "Первый" проведут на медиаплатфоре #Москвастобой в День космонавтики.
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