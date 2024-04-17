"Город без окраин": Ростокино

Сергей Шостко живет в столичном Ростокине. На территории расположен ВГИК, поэтому команду "мотор" на родных улицах Сергей слышит с детства. Но сам он становиться актером никогда не хотел, а мечтал водить трамвай.

Во время прогулки по родному району Сергей заглянет в старейшее трамвайное депо имени Баумана, прогуляется у ростокинского акведука и посетит "Сад будущего", где растут 300-летний дуб и вековые липы.

Подробности – в программе "Город без окраин".