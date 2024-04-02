"Мой район. Новости": новую развязку построят вдоль Каспийской улицы

Вдоль Каспийской улицы построят новую транспортную связку. Автомобилистам не придется делать дополнительные повороты на Московском скоростном диаметре – они смогут быстрее добираться до трассы М4 "Дон". Строительство на участке от улицы Кантемировской до Павелецкого направления железной дороги завершится в 2026 году. Там сделают пять эстакад и тоннель на пересечении с Бакинской улицей, а после проведут озеленение территории вокруг: разместят газон, деревья и кустарники.

На данный момент строители работают над тремя мостами в районе примыкания к диаметру, а также перекладывают инженерные сети. Протяженность нового маршрута составит 7 километров. Благодаря развязке улучшится транспортная доступность пяти районов на юге Москвы.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".