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02 апреля, 10:20

Транспорт

"Мой район. Новости": новую развязку построят вдоль Каспийской улицы

"Мой район. Новости": новую развязку построят вдоль Каспийской улицы

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Вдоль Каспийской улицы построят новую транспортную связку. Автомобилистам не придется делать дополнительные повороты на Московском скоростном диаметре – они смогут быстрее добираться до трассы М4 "Дон". Строительство на участке от улицы Кантемировской до Павелецкого направления железной дороги завершится в 2026 году. Там сделают пять эстакад и тоннель на пересечении с Бакинской улицей, а после проведут озеленение территории вокруг: разместят газон, деревья и кустарники.

На данный момент строители работают над тремя мостами в районе примыкания к диаметру, а также перекладывают инженерные сети. Протяженность нового маршрута составит 7 километров. Благодаря развязке улучшится транспортная доступность пяти районов на юге Москвы.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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