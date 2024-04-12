Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 апреля, 16:50

Город

"Сити": какие блюда можно заказать на верандах в московских ресторанах

"Сити": какие блюда можно заказать на верандах в московских ресторанах

"Сити": топ-3 лучших веранд в московских ресторанах

Шествие "Время России! Время вперед!" пройдет на ВДНХ

Собянин: Москва – важнейший центр ракетно-космической промышленности

Более 700 крыш московских жилых домов отремонтируют по программе капремонта

В столице создадут единый стандарт работы курьеров

Собянин рассказал, каким станет парк "Сокольники" после обновления

Праздничные мероприятия в честь Дня космонавтики пройдут на столичных площадках

Московский зоопарк показал, как панда Катюша осваивает новый навык

Фестиваль цветов стартует в "Аптекарском огороде" 12 апреля

Новые веранды начали открываться при московских ресторанах. Всего в 2024 году в столице ожидается открытие около четырех тысяч веранд.

Гастрокритик Александр Ильин сделал подборку из трех веранд и рассказал, какие блюда можно там заказать. Так, в ресторане AVA можно попробовать пасту с белыми грибами, в заведении I Like Wine на Покровке – запеченный камамбер с соусом из манго, а в Mandy's Caffe – гратен с тартаром.

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
городедавидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика