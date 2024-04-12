"Сити": какие блюда можно заказать на верандах в московских ресторанах

Новые веранды начали открываться при московских ресторанах. Всего в 2024 году в столице ожидается открытие около четырех тысяч веранд.

Гастрокритик Александр Ильин сделал подборку из трех веранд и рассказал, какие блюда можно там заказать. Так, в ресторане AVA можно попробовать пасту с белыми грибами, в заведении I Like Wine на Покровке – запеченный камамбер с соусом из манго, а в Mandy's Caffe – гратен с тартаром.

Подробнее – в программе "Сити".