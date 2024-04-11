Собянин рассказал о планах модернизации среднего профобразования в Москве

Доля практических занятий для студентов московских колледжей вырастет до 70% от всего времени обучения. О планах по развитию среднеспециального образования в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

На данный момент образовательные программы разрабатываются при непосредственном участии работодателей и профессиональных ассоциаций. До конца 2024 года будет модернизировано более 230 существующих мастерских, а также создано порядка 90 новых лабораторий городских колледжей. Это позволит проводить практические и лабораторные работы на современном технологическом уровне с применением оборудования, которое есть на предприятиях города.

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