Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 апреля, 09:00

Новости

Собянин рассказал о планах модернизации среднего профобразования в Москве

Собянин рассказал о планах модернизации среднего профобразования в Москве

"Мой район. Новости": Собянин открыл после капремонта спорткомплекс "Скиф" в Гольянове

Собянин открыл после капитального ремонта спорткомплекс "Скиф" в Гольянове

Новости часа: 63 спортивных объекта вошли в городскую программу реновации

Новости часа: Сергей Собянин открыл спорткомплекс "Скиф" после реконструкции

Новости часа: Собянин сменил главу департамента образования и науки Москвы

Новости часа: Собянин открыл спорткомплекс "Скиф" после реконструкции

Новости часа: более 60 спортивных объектов вошли в городскую программу реновации

Собянин открыл после капитального ремонта спорткомплекс "Скиф" в Гольянове

Новости часа: станцию метро в Гольянове начнут строить в конце 2024 года

Доля практических занятий для студентов московских колледжей вырастет до 70% от всего времени обучения. О планах по развитию среднеспециального образования в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

На данный момент образовательные программы разрабатываются при непосредственном участии работодателей и профессиональных ассоциаций. До конца 2024 года будет модернизировано более 230 существующих мастерских, а также создано порядка 90 новых лабораторий городских колледжей. Это позволит проводить практические и лабораторные работы на современном технологическом уровне с применением оборудования, которое есть на предприятиях города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобразованиевидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика