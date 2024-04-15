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15 апреля, 19:00

Город

"Мой район": Саввинское подворье. Тверской район

"Мой район": Саввинское подворье. Тверской район

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Не все москвичи знают, что если свернуть с многолюдной Тверской улицы в одну из арок, то можно попасть в Саввинское подворье. Его называют скрытой достопримечательностью Москвы, потому что оно прячется в одном из тверских дворов. Дом, похожий на замок, хранит в себе тайны более чем 100-летней истории страны. Когда-то это здание принадлежало монастырю, здесь же свои первые шаги делал отечественный кинематограф, а в советское время этот дом, весом 23 тонны, ночью передвинули вместе с жителями. В данный момент в Саввинском подворье идет капитальный ремонт и реставрационные работы.

Как восстанавливают знаменитый сказочный дом? И какие еще секреты хранят в себе его изразцы и мозаика, арки и лепнина, старинные колонны и барельефы? Об этом – в программе "Мой район".

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городвидеоЕвгений Додолев
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