Эксперт рассказал, в каких случаях загранпаспорт могут признать недействительным

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Загранпаспорт россиян могут посчитать недействительным и не выпустить за границу, если там есть ошибки, в том числе в написании цифр 1 и 7. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил разработчик систем распознавания и проверки подлинности документов, доктор технических наук Владимир Арлазаров.

Он предупредил, что с особым вниманием нужно отнестись в машиночитаемой зоне (МЧЗ) – это две строки с буквенно-цифровым кодом в самом низу на белом фоне. По словам разработчика, при заполнении этой зоны используется специальный шрифт OCR-B размера 1. Ошибочно использованный в загранпаспортах шрифт отличается от правильного написанием двух цифр – 1 и 7, сказал Арлазаров.

Так, продолжил эксперт, неверным написанием считается, если цифра 1 написана с чертой, а у семерки нет плавного изгиба. Хорошей защитой от таких проблем станет получение биометрического паспорта на 10 лет, сказал специалист. Этот документ, по его мнению, гарантирует большую защищенность от оплошностей.

Арлазаров указал, что владельцы загранпаспортов при получении документа должны перепроверить все данные и убедиться в отсутствии ошибок. С его слов, это не займет больше 10 минут. Россиянам нужно проверить все строки, в том числе неочевидные, резюмировал специалист.

В конце февраля СМИ писали, что граждане РФ начали массово жаловаться на сделанные с ошибкой загранпаспорта, из-за чего туристов не пускали за границу. По данным турагентств, в случившемся виноват технический сбой, из-за которого цифры внизу были напечатаны не тем шрифтом.

Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк назвала ложными сообщения об ошибках в недавно выданных загранпаспортах. Она напомнила, что в случае возникновения подобных ситуаций россияне могут сообщить о них через сервис "Прием обращений" официального интернет-сайта МВД РФ.

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