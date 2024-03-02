02 марта, 08:35Город
"Мой район. Новости": центр госуслуг открылся после капремонта на Смоленском бульваре
На Смоленском бульваре после капремонта открыли центр госуслуг. Там сделали новый современный дизайн и грамотно организовали пространство.
Первый этаж полностью доступен для маломобильных горожан. Также в здании сделали тактильные индикаторы и расширенное окно приема, чтобы посетители могли получать нужные услуги с комфортом.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".
Программа: Мой район. Новости