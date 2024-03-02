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02 марта, 08:35

Город

"Мой район. Новости": центр госуслуг открылся после капремонта на Смоленском бульваре

"Мой район. Новости": центр госуслуг открылся после капремонта на Смоленском бульваре

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На Смоленском бульваре после капремонта открыли центр госуслуг. Там сделали новый современный дизайн и грамотно организовали пространство.

Первый этаж полностью доступен для маломобильных горожан. Также в здании сделали тактильные индикаторы и расширенное окно приема, чтобы посетители могли получать нужные услуги с комфортом.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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