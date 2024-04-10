10 апреля, 13:15M24.RU
Специалисты рассказали о результатах всероссийской переписи домашних животных
10 апреля в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная исследованию популяции домашних питомцев в России. Специалисты рассказали, как за последние 10 лет изменились состояние здоровья и режим питания животных.
О результатах исследования рассказали:
- эксперт Центра изучения питания и благополучия животных, ветеринарный врач, вице-президент Ассоциации производителей кормов Марианна Онуфриенко;
- старший директор по работе с клиентами исследовательской компании Ipsos Ольга Юдина.