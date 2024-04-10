Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 апреля, 13:15

M24.RU

Специалисты рассказали о результатах всероссийской переписи домашних животных

Специалисты рассказали о результатах всероссийской переписи домашних животных

Жирафа Глафиру выпустили из зимнего вольера

"Безопасный город": несколько животных спасли в Москве

Специалист рассказал, как выбрать игрушку для домашнего питомца

Панда Катюша стала копировать повадки своего отца Жуи

Панда Катюша в Московском зоопарке копирует повадки своего папы

В Московском зоопарке показали, как панда Катюша делает трюки на деревянных перекладинах

Новости регионов: Оренбургская область получит гуманитарную помощь от регионов РФ

В Московском зоопарке показали, как панда Катюша отдыхает на деревянной полке

Ветеринар рассказала, как защитить животных от клещей во время прогулки

10 апреля в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная исследованию популяции домашних питомцев в России. Специалисты рассказали, как за последние 10 лет изменились состояние здоровья и режим питания животных.

О результатах исследования рассказали:

  • эксперт Центра изучения питания и благополучия животных, ветеринарный врач, вице-президент Ассоциации производителей кормов Марианна Онуфриенко;
  • старший директор по работе с клиентами исследовательской компании Ipsos Ольга Юдина.
животныепресс-конференциявидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика