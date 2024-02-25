Система обучения помогает молодым музыкантам выйти на широкую аудиторию – Собянин

В столице создана система обучения и продвижения молодых музыкантов, которая помогает им выйти на широкую аудиторию. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин

В 149 городских школах искусств школьники обучаются академическим, народным и современным направлениям музыки. Кроме того, недавно появились и новые программы, такие как саунд-дизайн и звукорежиссура. В продвижении начинающим музыкантам и артистам помогают проекты "Моспродюсера".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.