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Новости

25 февраля, 14:30

Новости

Система обучения помогает молодым музыкантам выйти на широкую аудиторию – Собянин

Система обучения помогает молодым музыкантам выйти на широкую аудиторию – Собянин

Собянин: в четыре раза больше людей стали посещать московские парки

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Москва получит 800 электробусов до конца 2024 года – Слбянин

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В столице создана система обучения и продвижения молодых музыкантов, которая помогает им выйти на широкую аудиторию. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин

В 149 городских школах искусств школьники обучаются академическим, народным и современным направлениям музыки. Кроме того, недавно появились и новые программы, такие как саунд-дизайн и звукорежиссура. В продвижении начинающим музыкантам и артистам помогают проекты "Моспродюсера".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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