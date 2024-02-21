Более 350 спортивных площадок работают на базе образовательных учреждений в Москве

На базе образовательных учреждений этой зимой в Москве работают 233 лыжные трассы и более 100 катков. В учебные часы там проводят уроки физкультуры и тренировки, но в остальное время спортивные площадки открыты для всех желающих.

Всего таких площадок – 354. Там можно найти лыжные трассы, катки и снежные горки. На некоторых площадках проводят мастер-классы и соревнования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.