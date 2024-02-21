Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 февраля, 07:30

Спорт

Более 350 спортивных площадок работают на базе образовательных учреждений в Москве

Более 350 спортивных площадок работают на базе образовательных учреждений в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о спортплощадках на базе образовательных учреждений

Соревнования по скоростному спуску на коньках прошли на Воробьевых горах

Мастер-класс фигуристки Анастасии Гребенкиной прошел на ГУМ-Катке

Новости часа: Собянин рассказал об инфраструктуре для занятий детей зимними видами спорта

Собянин рассказал, какими зимними видами спорта можно заняться в парках Москвы

Боец ММА Алексей Иванов рассказал об азах самообороны

"Актуальный репортаж": более 50 видов спорта доступно участникам "Московского долголетия"

Более 1,5 тыс человек приняли участие в чемпионате и первенстве Москвы по чирлидингу

Чемпионат и первенство города по чирлидингу прошли в Москве

На базе образовательных учреждений этой зимой в Москве работают 233 лыжные трассы и более 100 катков. В учебные часы там проводят уроки физкультуры и тренировки, но в остальное время спортивные площадки открыты для всех желающих.

Всего таких площадок – 354. Там можно найти лыжные трассы, катки и снежные горки. На некоторых площадках проводят мастер-классы и соревнования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоМаксим ШаманинАлександра БрильАлена Касаткина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика