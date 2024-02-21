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"Мой район. Новости": Дворец пионеров в Раменках пригласил сыграть в хоккей

"Мой район. Новости": Дворец пионеров в Раменках пригласил сыграть в хоккей

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Московский Дворец пионеров, расположенный в Раменках, пригласил заняться самыми популярными зимними видами спорта. Там можно покататься на беговых лыжах и коньках или поиграть в хоккей. На обновленной территории Дворца пионеров есть все необходимое для занятий спортом: для удобства посетителей оборудовали теплые раздевалки.

Отмечается, что в столице на базе образовательных организаций работают более 350 площадок – это катки, стадионы, лыжные трассы и снежные горки. Когда в этих пространствах не занимаются ученики, они открыты для всех желающих.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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