"Сити": три фильма, которые можно посмотреть в российских кинотеатрах

Команда "Сити" сделала подборку новых фильмов, которые можно посмотреть на экранах российских кинотеатров на этой неделе. Так, можно посмотреть фильм "Движение вверх" в Музее кино в рамках фестиваля, который посвящен десятилетию зимних Олимпийских игр в Сочи.

В прокат вышла французская драма "Рецепт любви". Фильм завоевал на Каннском кинофестивале приз за лучшую режиссуру. В киноленте рассказывается история про двух одаренных поваров, причем один из них давно влюблен в напарницу и регулярно предлагает ей руку и сердце, однако она отказывается, так как разработка нового блюда вызывает у нее куда больше эмоций, нежели перспектива замужества.

Также в кино вышел последний фильм трилогии "Лед". По сюжету Надя выросла и стала фигуристкой. Теперь девушка мечтает о Кубке льда, за который боролась ее мама.

Подробнее – в программе "Сити".