14 февраля, 13:00Культура
Художница объяснила, почему не на любой плагиат нужно реагировать
Художница Маша Янковская рассказала, что тратит много денег на юристов, однако не все случаи плагиата ее творчества заслуживают судебных разбирательств. Так, по ее мнению, лучше всего, если стороны договорятся в досудебном порядке. В таком случае спорный вопрос удастся решить с меньшим количеством издержек.
При этом художница отметила, что уделяет внимание не всем случаям плагиата. Если кто-то срисовал ее картину и продал дешевле, чем стоят услуги юриста, то Янковская считает такие случаи лишь подтверждением популярности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.