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14 февраля, 13:00

Культура

Художница объяснила, почему не на любой плагиат нужно реагировать

Художница объяснила, почему не на любой плагиат нужно реагировать

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Художница Маша Янковская рассказала, что тратит много денег на юристов, однако не все случаи плагиата ее творчества заслуживают судебных разбирательств. Так, по ее мнению, лучше всего, если стороны договорятся в досудебном порядке. В таком случае спорный вопрос удастся решить с меньшим количеством издержек.

При этом художница отметила, что уделяет внимание не всем случаям плагиата. Если кто-то срисовал ее картину и продал дешевле, чем стоят услуги юриста, то Янковская считает такие случаи лишь подтверждением популярности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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