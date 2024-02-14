Москвичам представили культурную программу на 14 февраля

В культурную программу в столице в среду, 14 февраля, вошла выставка, два премьерных кинопоказа и концерт. В галерее "Здесь на Таганке" весь день можно будет бесплатно посетить экспозицию "XXI век о веке XX. История современного искусства". Представленные работы отражают эволюцию творческих направлений прошлого века.

Кроме того, в кинотеатрах выходят в прокат сразу две картины. Одна из них – отечественная спортивная драма "Лед 3" с Александром Петровым и Марией Ароновой. Вторая – французская кулинарная драма "Рецепт любви", ставшая номинантом на "Оскар" в 2024 году. А в Vegas City Hall вечером пройдет концерт группы Triangle Sun, исполняющей электронную музыку.

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