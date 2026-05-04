04 мая, 13:14

РСПП: падение спроса на продукцию стало одной из главных проблем отечественного бизнеса

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) назвал падение спроса на продукцию одной из главных проблем отечественного бизнеса по итогам первого квартала 2026 года. Об этом говорится на сайте ведомства.

Согласно результатам мониторинга, снижение потребительской активности на внутреннем рынке отметили 37,6% опрошенных. При этом доля компаний, указавших на падение спроса, выросла на 4,5 процентных пункта по сравнению с четвертым кварталом 2025 года.

На втором месте оказались неплатежи со стороны контрагентов (34,1%). А на третьем – недоступность заемных финансовых ресурсов (24%) и недостаток оборотных средств (22%).

Отмечается, что 65,4% компаний планируют сокращение расходов. В основном речь идет об административных и общехозяйственных нуждах (более 80%). Сократить расходы на персонал намерены 25% организаций, реализовать программы энерго- и ресурсосбережения собираются 28,4% предприятий.

Кроме того, компании стали чаще отказываться от авансирования поставщиков.

Глава РСПП Александр Шохин ранее заявил, что обсуждение налога на сверхприбыль компаний должно опираться на понятную и убедительную формулу расчета.

До этого в Госдуму внесли законопроект, который позволит откладывать вступление в силу новых налоговых законов, повышающих ставки, сборы и страховые взносы, на год после их публикации. Парламентарии указывали, что можно "проснуться" в новой налоговой реальности уже через месяц после публикации закона.

