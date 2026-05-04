04 мая, 13:42

Телеведущая Лазарева пожаловалась на советский менталитет

Фото: legion-media.com/Persona Stars/044 (Татьяна Лазарева признана иноагентом в РФ, включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Телеведущая и актриса Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью журналистке Нино Росебашвили (признана в РФ иноагентом) пожаловалась на советский менталитет. Видео доступно на YouTube.

Лазарева заявила, что у людей наблюдается абсолютная какая-то инфантильность, нежелание задумываться и брать на себя ответственность.

По ее словам, такая модель поведения формировалась в обществе на протяжении очень долгого времени. Она считает, что люди в России и других постсоветских государствах склонны перекладывать ответственность на окружающих и различные структуры.

Кроме того, по ее словам, жители постсоветских стран так и не научились наслаждаться жизнью, поскольку постоянно вынуждены были выживать.

Ранее Лазаревой был заочно вынесен приговор в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Впоследствии Мосгорсуд отменил ее приговор и назначил новое рассмотрение дела, в результате которого она вновь была заочно приговорена к 7 годам колонии.

Кроме того, актриса заочно осуждена на 6,5 года за публичное оправдание терроризма.

