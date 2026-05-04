04 мая, 14:49

Зеленоградские ветеринары удалили собаке россыпь мочевых камней

В Зеленоградской ветклинике врачи удалили 10-летнему пуделю по кличке Белка несколько уролитов – мочевых камней. Об этом сеть государственных ветклиник Москвы ГБУ "Мосветобъединение" сообщила в мессенджере MAX.

Собаку привезли в клинику с проблемами мочеиспускания. УЗИ и рентген подтвердили, что в мочевом пузыре находились камни. Хозяева записали Белку на операцию и начали к ней подготовку, однако камни продвинулись в уретру и вызвали ее обструкцию. У животного произошла острая задержка мочи – крайне опасное для жизни состояние.

Хирург Надежда Кузина провела экстренную операцию. Из мочевого пузыря и уретры были удалены все камни, в том числе несколько уролитов диаметром 1 сантиметр и более.

"Благодаря своевременной помощи хирурга Белке удалось избежать тяжелых осложнений, она успешно восстановилась, а поддерживающая терапия и коррекция рациона помогут избежать повторного образования уролитов", – говорится в публикации.

Ранее московские ветеринары спасли зрение собаке Челси, в глаз которой воткнулся шип от розы. Во время операции медики удалили инородное тело из роговицы. К счастью, шип не повредил переднюю камеру глаза, что ускорило восстановление зрения. После процедуры Челси назначили местную антибиотикотерапию и увлажняющие глаз препараты.

