Движение временно перекрыли в центре Москвы

04 мая, 13:57

Происшествия

Отказ тормозной системы у грузовика мог стать причиной массового ДТП на МКАД

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Отказ тормозной системы у грузовика мог стать причиной массового ДТП на МКАД, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

По предварительной информации, в столкновении виноват водитель грузовика 1992 года рождения.

В ведомстве добавили, что работают совместно с ГАИ Москвы, чтобы оперативно восстановить дорожное движение. Правоохранительные органы будут выяснять все обстоятельства случившегося, в том числе вопрос прохождения техосмотра автомобиля. Кроме того, переданы данные для аннулирования пропуска.

В Дептрансе также указали на то, что, предварительно, погибших в ДТП нет. На месте работают оперативные службы, а водителям стоит выбирать альтернативные маршруты, например, через улицы Павла Фитина и Профсоюзную.

Авария произошла днем в понедельник, 4 мая, на 41-м километре внутренней стороны МКАД. "КамАЗ" врезался в стоявшие автомобили.

В настоящий момент известно о 4 пострадавших. Травмы получили 2 взрослых и 2 несовершеннолетних. Также механические повреждения выявили у 13 транспортных средств.

