Момент массового ДТП на МКАД попал на видео

Видео с моментом массовой аварии на МКАД появилось в Сети. Видеоролик опубликовала пресс-служба столичного Дептранса.

На кадрах видно, как грузовик задевает автомобили, находящиеся в крайней правой полосе, после чего выезжает на обочину и двигается дальше. Проехав десятки метров, он останавливается.

ДТП произошло днем 4 мая на 41-м километре внутренней стороны МКАД. Водитель "КамАЗа" врезался в стоявшие машины. По его словам, у грузовика отказала тормозная система.

В результате аварии травмы получили 4 человека. Среди них – 2 взрослых и 2 детей. Кроме того, механические повреждения выявлены у 13 транспортных средств.

На месте ДТП работают оперативные службы. В Дептрансе призвали водителей выбирать пути объезда, например через улицы Павла Фитина и Профсоюзную.