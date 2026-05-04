Движение временно перекрыли в центре Москвы

04 мая, 14:19

Происшествия

Момент массового ДТП на МКАД попал на видео

Видео: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Видео с моментом массовой аварии на МКАД появилось в Сети. Видеоролик опубликовала пресс-служба столичного Дептранса.

На кадрах видно, как грузовик задевает автомобили, находящиеся в крайней правой полосе, после чего выезжает на обочину и двигается дальше. Проехав десятки метров, он останавливается.

ДТП произошло днем 4 мая на 41-м километре внутренней стороны МКАД. Водитель "КамАЗа" врезался в стоявшие машины. По его словам, у грузовика отказала тормозная система.

В результате аварии травмы получили 4 человека. Среди них – 2 взрослых и 2 детей. Кроме того, механические повреждения выявлены у 13 транспортных средств.

На месте ДТП работают оперативные службы. В Дептрансе призвали водителей выбирать пути объезда, например через улицы Павла Фитина и Профсоюзную.

Авария произошла на 41-м километре МКАД

