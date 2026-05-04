Движение временно перекрыли в центре Москвы

04 мая, 15:14

Lada Sport модернизировала гоночные автомобили Lada Vesta TCR

Фото: ladasportrosneft.ru

Автомобили Lada Vesta TCR, которые примут участие в новом сезоне Российской серии кольцевых гонок (РСКГ), получили технические обновления, сообщила газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу команды Lada Sport Rosneft.

Под капотом гоночной Lada Vesta остался тот же 1,8-литровый турбированный двигатель мощностью около 340 лошадиных сил, но теперь он получил измененную "прошивку". Благодаря этому улучшилась работа с педалью газа, что должно позволить автомобилю эффективнее ускоряться на выходе из поворотов, пояснили в команде.

Также команда сменила поставщика трансмиссии: вместо КПП компании 3МО теперь используется более легкий агрегат Sadev, который позволяет быстрее переключать передачи.

Кроме того, технические специалисты пересмотрели кинематику передней подвески, а заднюю переработали полностью: вместо схемы "косой рычаг" теперь в ней применяется версия "косой рычаг с изменяемым схождением колеса". Вместе с тем в межсезонье шла работа над кузовом Vesta TCR, который стал легче и жестче.

За руль обновленных Lada Vesta TCR сядут выпускники картинговой команды Lada Sport Rosneft Junior – Иван Чубаров и Артем Северюхин. Лучшим достижением Чубарова в премьер-классе российского кольца стало звание вице-чемпиона сезона 2023 года.

Северюхин в 2024 году стал бронзовым призером чемпионата России по картингу, а в прошлом году выиграл половину гонок в отечественной "Формуле-4". В качестве бонуса он получил возможность опробовать Vesta TCR на двух этапах сезона и уже на первом из них поднялся на подиум.

Новый сезон РСКГ стартует в середине мая этапом на подмосковной трассе Moscow Raceway.

Ранее сообщалось, что Гран-при Турции вернется в календарь "Формулы-1" как минимум на 5 лет, начиная с 2027 года. Организаторы считают, что проведение этапа "Формулы-1" усилит туристическую привлекательность Стамбула, а возвращение гонки в целом привлечет в страну миллионы болельщиков.

