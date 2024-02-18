Команда Москвы выиграла медальный зачет на Всероссийской спартакиаде

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Команда Москвы выиграла медальный зачет Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Московская команда завоевала 51 одну медаль, 18 из которых – золотые. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмены из Москвы стали лидерами по количеству медалей по итогам Спартакиады. Москвичи собрали 18 золотых медалей, 19 серебряных и 14 бронзовых наград.

Второй по количеству медалей стала команда из Санкт-Петербурга, она набрала 16 золотых медалей, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей. Третье место заняла сборная Московской области (12 золотых, 11 серебряных, 11 бронзовых).

Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта завершилась 18 февраля. Соревнования проходили на территории пяти субъектов: Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также Краснодарского и Красноярского краев.

Ранее стало известно, что Аделия Петросян одержала победу в женских состязаниях по фигурному катанию на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших атлетов. По итогам двух программ Петросян продемонстрировала результат в 252,97 балла.