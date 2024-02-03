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03 февраля, 16:40

Общество

"Мой район. Новости": 49 центров московского долголетия открыли в столице за год

"Мой район. Новости": 49 центров московского долголетия открыли в столице за год

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Новый центр московского долголетия начал работать в столичном районе Измайлово в конце 2023 года. В центре для участников проекта "Московское долголетие" доступны просторные актовый, спортивный и тренажерный залы, гостиные с бильярдом.

Всего в 2023 году в Москве открылись 49 новых центров. Посетители самостоятельно создают клубы по интересам – от генеалогии и китайского языка до видеомонтажа и нейрографики.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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