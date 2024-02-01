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01 февраля, 07:45

Общество

Эксперт рассказала, как выбрать одеяло

Эксперт рассказала, как выбрать одеяло

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При выборе одеяла нужно учитывать несколько моментов. Например, существуют разные виды прошивки изделия.

Так, самыми практичными и долговечными считаются одеяла со стежкой ромбами. Еще можно найти кассетный тип изделия, с перегородками, которые разграничивают наполнитель. Такие, по мнению некоторых экспертов, долго сохраняют первоначальную форму.

На что еще обратить внимание при выборе одеяла в московских магазинах? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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