01 февраля, 06:41Общество
Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве 1 февраля
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В четверг, 1 февраля, в столице прогнозируются облачная погода и небольшие осадки, преимущественно мокрый снег. На дорогах возможна гололедица, информирует Гидрометцентр РФ.
Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от плюс 1 до плюс 3 градусов, по области – от минус 1 до плюс 4 градусов.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в столице может опуститься до минус 2 градусов, а в Подмосковье – до минус 5 градусов.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что февраль в Москве ожидается на 3–4 градуса теплее климатической нормы. Одновременно с этим снежный покров будет увеличиваться и составит 50–60 сантиметров.
Еще один специалист центра "Фобос" Михаил Леус предупреждал, что в столице в конце этой недели и в начале следующей ожидается низкое атмосферное давление. По словам синоптика, в пятницу и субботу, 2 и 3 февраля, барометры могут показывать 733–734 миллиметра ртутного столба.
"Атмосфера": снег ожидается в Москве 1 февраля
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