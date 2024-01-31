Россиянам рассказали об изменениях в сфере ЖКХ с 1 февраля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

С 1 февраля 2024 года вступает в силу ряд поправок в законодательство, касающийся жильцов многоквартирных и частных домов, а также порядка установления границ населенных пунктов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на ведущего юриста "Европейской юридической службы" Викторию Щербакову.

По словам эксперта, в силу вступит Федеральный закон от 04.08.2023 № 438-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ". Он будет устанавливать границы населенных пунктов, несмотря на пересечение границ земельных участков.

"При этом срок устранения реестровой ошибки, содержащейся в Едином государственном реестре недвижимости, сокращен с трех до одного месяца. Предполагается, что изменения позволят очень быстро исправить ошибки в реестре", – рассказала юрист.

Щербакова отметила, что с 1 апреля в силу вступят поправки, уточняющие понятие перепланировки и ускоряющие перевод жилого помещения в нежилое. Согласно нововведениям, перепланировкой является изменение границ или площади помещения или образования новых помещений.

В частности, с 1 июля увеличится плата за коммунальные услуги.

"С 1 февраля также будут проиндексированы некоторые социальные выплаты на 7,4%. Прежде всего это коснется граждан, которые получают федеральные льготы, граждан с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны", – подчеркнула руководитель юридического центра "Новикова & партнеры" Ольга Новикова.

Также в РФ возрастет размер выплаты материнского капитала и будет проиндексировано ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей.

С 1 февраля водятся новые случаи обязательного бесплатного информирования кредитными организациями физических лиц об их банковских вкладах.

В свою очередь, гендиректор ООО "Толковый юрист" Ольга Семенова указала, что изменения происходят и в сфере по внесудебному возврату просроченной задолженности. Она добавила, что будет введено понятие "автоматизированный интеллектуальный агент", под которым понимается программное обеспечение для отправки кредитором должнику голосовых сообщений.

Семенова объяснила, что с начала следующего месяца убирается личный контакт коллекторов с должником. Взыскатель будет взаимодействовать с гражданами через курьеров или почту.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в России в этом году необходимо подготовить программу по полному обновлению систем ЖКХ, которую нужно осуществить до 2030 года. Он добавил, что сейчас в стране коммунальные сети изнашиваются быстрее, чем появляются инвестиции.

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