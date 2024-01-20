Вице-премьер РФ поручил подготовить программу модернизации ЖКХ в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России в этом году необходимо подготовить программу по полному обновлению систем ЖКХ, которую нужно осуществить до 2030 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, передает ТАСС.

"Эта отрасль – одна из самых отсталых и проблемных в экономике страны", – объяснил он.

Также вице-премьер РФ добавил, что сейчас в стране коммунальные сети изнашиваются быстрее, чем появляются инвестиции.

"За 2024-2025 годы стоит задача этот тренд переломить", – заявил Хуснуллин.

Кроме того, он указал на то, что правительство в последнее время все чаще обращает внимание на данную проблему и уже выделило средства за счет специальных казначейских и инвестиционных бюджетных кредитов, однако обновление ЖКХ является сложной программой.

При этом Хуснуллин уточнил, что Минстрой тоже прикладывает усилия для решения этой проблемы.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости своевременно проводить ремонт школ и работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, чтобы не допускать "провалов".

Путин подчеркнул, что в 2023 году на функционирование системы ЖКХ в России направили 337 миллиардов рублей. Аналогичные действия были сделаны и для содержания и оснащения школ.

