Адвокат рассказал порядок действий при коммунальной аварии в квартире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Собственнику, пострадавшему от коммунальной аварии в квартире, в первую очередь нужно позвонить в диспетчерскую. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на адвоката Кирилла Ермакова.

"В каждом доме, соответственно, есть диспетчерская, которая работает круглосуточно, потому что аварии происходят не обязательно днем, может быть и ночью. Это, например, разрывы стояков, системы отопления, радиаторов и какие-либо другие ситуации", – отметил он.

Поэтому важно сначала при помощи диспетчерской вызвать сотрудника служб, который может перекрыть воду или другим способом прекратить течь, подчеркнул Ермаков. По словам юриста, затем нужно вызвать представителя управляющей компании (УК) или ТСЖ – тех, кто отвечает за состояние дома.

Он уточнил, что комиссия должна будет составить акт об аварии и сделать опись пострадавшего имущества. Виновником могут признать как УК, так и самого жителя либо смежную организацию, которая может заниматься обустройством многоквартирных жилых домов, добавил эксперт.

Также он указал на необходимость вести фотосъемку и видеосъемку в случае возникновения спорных моментов. Например, если сотрудники УК сразу начинают обвинять в аварии жителя.

"В этом случае вести фото- и видеофиксацию необходимо для дальнейших разбирательств, потому что все это чаще всего, в 90% случаев, перетекает в судебные споры. Они зависят от обстоятельств, но полгода на это придется потратить", – сказал адвокат.

Между тем взыскать с такой компании ущерб – это часть дела, рассказал Ермаков. У разных организаций могут быть разные бюджеты, включая "пустые" счета. Поэтому, сказал юрист, добиться от такой фирмы реального взыскания будет "еще второй историей".

Однако у некоторых организаций есть на такой случай резервные фонды, как у столичного ГБУ "Жилищник", объяснил юрист. Поэтому с ним решить вопросы будет проще, подчеркнул он.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти региона возместят ущерб жителям микрорайона Подольска – Климовска из-за протечек в квартирах, связанных с ситуацией с теплоснабжением.

Он уточнил, что у кого-то из жителей затопило потолок либо произошли какие-то иные изменения. Поэтому все расходы, связанные с авариями при запуске теплоснабжения, власти берут на себя.

Прорыв на теплотрассе от котельной КСПЗ в Климовске произошел в ночь на 5 января. Из-за этого в многоквартирные дома города была приостановлена подача теплоснабжения и горячего водоснабжения. Лишь 6 января работу котельной удалось стабилизировать.

К ситуации подключился Владимир Путин. На момент 10-го числа к теплу уже были подключены 146 домов Климовска.

В подмосковном Климовске после аварии к отоплению переподключили более 120 домов