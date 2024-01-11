Россиянам посоветовали подбирать вид спорта под тип темперамента

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Вид физической активности можно подобрать в соответствии с индивидуальными особенностями темперамента. Психологи выделяют четыре вида: холерики, сангвиники, флегматики и меланхолики, сообщает Pravda.Ru

В частности, холерикам – активным, нетерпеливым и вспыльчивым – подойдут боевые искусства, аэробика, динамичные танцы, игровые виды спорта, теннис, сноубординг и горные лыжи. Людям с таким типом темперамента для развития подойдет в том числе плавание, йога, стретчинг, пилатес.

В свою очередь, жизнерадостным и легким сангвиникам авторы статьи рекомендовали отдать предпочтение аэробике, танцам и рафтингу. Для развития людям с таким типом следует сфокусироваться на дисциплине и систематичности, говорится в материале.

Невозмутимым, упорным и медлительным флегматикам подойдут силовые тренировки, дыхательная гимнастика, йога, плавание, тренировки на тренажерах. Как правило, людям с данным типом темперамента не всегда нравится спорт. Но для развития флегматикам лучше всего подойдут тренировки, где нужно взаимодействовать с людьми, например единоборства.

Наконец робким, внимательным и сконцентрированным на своих чувствах меланхоликам авторы статьи посоветовали позаниматься персональными тренировками, боди-балетом или неспешными танцами. Для развития такому типу подойдут командные игры, которые помогут отвлечься от внутренних переживаний, следует из материала.

"Важно подчеркнуть, что для полноценного развития личности рекомендуется включать в тренировочный режим как подходящие, так и развивающие нагрузки", – говорится в сообщении.

Ранее спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина рассказала, что во время перехода на здоровый образ жизни, культ которого во всем мире набирает все большую популярность, важно соблюдать несколько правил. В первую очередь она рекомендовала научиться получать удовольствие от процесса, даже если результат на первых этапах будет казаться незаметным.

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