Россиянам рассказали о росте соцвыплат и других изменениях с февраля 2024 года

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В феврале 2024 года в России вступят в силу сразу несколько важных изменений. Среди них – увеличение соцвыплат, информирование владельцев вкладов и новые нормы регулирования интернета.

Индексация выплат

С 1 февраля в России вырастет более 40 различных выплат, пособий и компенсаций на 7,4%. В частности, размер материнского капитала теперь составит 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи – на второго (за счет индексации рост составил 43,4 и 57,4 тысячи соответственно). Если же родители ранее оформили выплату на первенца, при рождении второго им доплатят 202,6 тысячи рублей.

Кроме того, увеличатся единовременное пособие при появлении ребенка и ежемесячная выплата по уходу за ним. Также вырастут пособие ветеранам и страховая выплата. В целом индексация затронет более 20 миллионов человек, которые получают господдержку.

С 1 февраля произойдет и плановая индексация доплаты к пенсии шахтерам и работникам авиации. Размер доплаты индивидуален и рассчитывается исходя из среднемесячного заработка и стажа работы. Всего подобных индексаций будет четыре. Кроме 1 февраля, доплату к пенсии шахтеров и авиасотрудников увеличивают 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

Кредитные организации

С 1 февраля банки в обязательном порядке начнут информировать клиентов об истечении срока их вкладов. Организации должны это сделать не позднее пяти календарных дней до этого события.

Еще с 1 февраля судебным приставам дадут право контролировать деятельность банков и микрокредитных организаций по сбору долгов с заемщиков. До принятия закона они следили только за профессиональными коллекторскими агентствами.

Также документ предусматривает новые варианты взаимодействия между кредитором и заемщиком: по электронной почте, через портал госуслуг и с помощью голосового робота.

Контроль интернета

С приходом февраля также будет запрещена работа провайдеров хостинга (сервисов, где размещены сайты), которых нет в реестре Роскомнадзора. Это норма ранее вступившего закона, которая нужна для более надежной защиты информации и борьбы с противоправным контентом.

К концу января в реестр попали более 265 компаний, еще свыше 40 заявок рассматриваются. Иностранные организации заявок в Роскомнадзор не подали.

Пожарные дружины

С 1 февраля предприятия смогут создавать добровольные пожарные подразделения. Закон нужен, чтобы развивать российское волонтерское движение.

С добровольцами будут заключать гражданско-правовой договор, по которому организация должна предоставить им питание, форму, технику, средства индивидуальной защиты. Кроме того, предприятия могут предоставить дружинам помещение, льготы, компенсации и страхование жизни или здоровья.

Парковки в Москве

С 22 февраля резидентные разрешения начнут действовать еще на 31 участке московских улиц – в том числе рядом с отдельными домами. Список доступен на сайте Московского паркинга.

Эти разрешения дадут право местным жителям оставлять машину бесплатно на платных стоянках. Оформить их можно на портале mos.ru.

МЦД

До 15 февраля изменится расписание некоторых поездов МЦД-1 на Савеловском и Белорусском направлениях. Составы будут следовать по другому графику: по будням с 22:00 до 05:30. Это связано с проведением строительных работ.

На Савеловском направлении интервалы между поездами вырастут до 20 минут, а после 23:00 – до 1 часа 20 минут. Также изменится время отправления последних электричек в область: с Савеловского вокзала – в 00:28, со станции Бескудниково – в 00:40. В сторону столицы последний поезд приедет на Савеловский в 00:25. Также у части составов поменяется набор остановок.

На Белорусском направлении интервалы между поездами частично вырастут до 30 минут. Кроме того, у некоторых электричек изменится набор остановок, плюс ряд составов временно начнут проезжать станции Беговая и Тестовская. Поменялось и расписание некоторых аэроэкспрессов.

Актуальный график движения поездов можно посмотреть в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт", а также на ресурсах ЦППК.

