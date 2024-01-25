РЖД запустят дополнительные поезда к 23 февраля и 8 Марта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

К праздникам 23 февраля и 8 Марта будут назначены дополнительные поезда на наиболее популярных направлениях через Москву. Об этом сообщается в телеграм-канале Российских железных дорог.

Уточняется, что они будут следовать в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, курортными городами Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод. В общей сложности будет определено более четырех тысяч регулярных и дополнительных поездов дальнего следования.

"На маршрутах Москва – Санкт-Петербург и Москва – Кострома будут курсировать сдвоенные составы поездов "Ласточка". При повышенном спросе на поездки в праздничные дни возможно включение дополнительных вагонов в составы уже назначенных поездов", – говорится в сообщении.

В РЖД добавили, что в преддверии праздников в феврале и марте на маршрутах будут курсировать туристические поезда "Байкальский экспресс", "Белорусский вояж", "Серебряный маршрут" и другие.

Ранее стало известно, что перевозчик планирует ввести в эксплуатацию новый пассажирский вагон расширенных габаритов. В новом вагоне разместятся полки длиной два метра вместо привычных 1,83 метра. В этой связи ширину вагонов увеличат на 30 сантиметров.

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