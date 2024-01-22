С 22 февраля резидентные разрешения будут действовать еще на 31 участке улиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

50 новых участков включили в территорию действия резидентных разрешений на бесплатную парковку. Изменения коснулись загруженных машинами улиц, которые оставляют рядом с крупными жилыми комплексами, торговыми и бизнес-центрами, передает портал мэра и правительства Москвы.

Благодаря этому найти парковку, чтобы оставить авто рядом с жильем, можно быстрее. Также стало известно, что с 22 февраля в зону действия парковочных разрешений попадет еще 31 участок, в том числе возле отдельных домов. С их адресами можно ознакомиться на едином транспортном портале.

"Платные парковки позволяют местным жителям получить приоритет при выборе места возле дома, так как места освобождаются быстрее. Чтобы бесплатно оставлять на них автомобили, необходимо оформить резидентное разрешение на mos.ru", – говорится в сообщении.

Уточняется, что за 11 лет с начала проекта платных парковок в столице был устранен хаотичный порядок размещения машин. Благодаря ему пешеходы, автомобилисты и городской транспорт имеют возможность безопасно перемещаться по Москве, а машины экстренных служб теперь приезжают на вызовы в два раза оперативнее.

Ранее стало известно, что парковка в городе будет бесплатной для жителей 73 дня в 2024 году. Как уточнили в столичном Дептрансе, все уличные парковки сделают бесплатными в праздничные дни. Речь идет о периоде с 1 по 8 января, 23 и 24 февраля, 8 и 9 марта, 29 и 30 апреля, 1, 9–11 мая, 12 июня, 4 ноября, 30 и 31 декабря.



Еще 50 участков вошли в зону резидентной парковки