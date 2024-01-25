Роскомнадзор заявил об отсутствии обращений от зарубежных хостеров на легализацию в РФ

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Иностранные организации не подали в Роскомнадзор (РКН) ни одной заявки для регистрации в качестве провайдеров хостинга в специальном реестре. Об этом РБК сообщил представитель ведомства.

По словам собеседника издания, на сегодняшний день в реестр включены 266 провайдеров, еще 44 находятся на рассмотрении.

"Компаниям, не зарегистрированным в реестре, с 1 февраля будет запрещено оказывать услуги хостинга в России", – отметил он.

При этом эксперты считают, что компании отказываются подавать заявки из-за угрозы санкций и необходимости выполнять сложные требования к претендентам.

Между тем гендиректор RU-CENTER Андрей Кузьмичев уверен, что после 1 февраля сайты, размещенные у хостинг-провайдеров, "не превратятся в тыкву". Санкции к компаниям, проигнорировавшим требования, появятся позже.

Ранее РКН ограничил поисковую выдачу сайтов Amazon Web Services и еще десяти иностранных провайдеров хостинга. Причиной тому стало невыполнение их обязанностей по закону о "приземлении".

