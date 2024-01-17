Почти 300 утечек данных произошло в России в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Свыше 290 утечек данных произошло в стране в прошлом году. Из-за этого мошенники получили доступ к 240 миллионам уникальных телефонных номеров и 123 миллионам адресов электронной почты, сообщает газета "Известия".

Издание ссылается на исследования сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI. Согласно результатам анализа, в 2022 году утечек было 270. В тот момент злоумышленники смогли получить доступ к почти 100 миллионам адресов электронных почт граждан РФ и около 110 миллионам номеров россиян.

При этом в Роскомнадзоре предоставили другие данные об утечках за 2023 год. В ведомстве заявили, что всего их было 168. Мошенники, в свою очередь, получили доступ к 300 миллионам записей, уточнили в РКН.

Ранее думский комитет по государственному строительству и законодательству рекомендовал ГД утвердить в первом чтении инициативу о введении штрафов за утечку персональных данных.

Согласно задумке, максимальный штраф за нарушение составит до 3% от выручки организации. Проект внесла в палату в декабре 2023 года группа сенаторов и депутатов во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком.

В Госдуме предложили ужесточить наказание за утечку персональных данных