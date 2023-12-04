Глава СПЧ предложил создать институт контроля за работой Google

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Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев предложил создать институт по контролю за работой Google и других IT-гигантов ради информационной безопасности пользователей. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, необходимо организовать международный контроль за их деятельностью. Критерии, алгоритмы должны быть одобрены международными институтами, обсуждены и открыты, подчеркнул Фадеев на встрече Владимира Путина с членами СПЧ.

При этом глава ведомства подчеркнул, что создание института будет непростой задачей из-за серьезного сопротивления, так как это частные компании, в работу которых нельзя вмешиваться.

"Это неправильно – компании частные, но интернет – общее благо", – подчеркнул Фадеев.

Аналогом подобной идеи он назвал гражданскую авиацию, где частные компании соблюдают международные правила, потому что главное – безопасность. По его мнению, и в вопросе института главной должна быть информационная безопасность пользователя.

Ранее днем Роскомнадзор оштрафовал шесть зарубежных площадок, включая Google и Telegram, за неисполнение закона о самоконтроле социальных сетей.

Штрафы по 900 тысяч рублей были назначены Google, Telegram, Twitch и Pinterest. Также штрафы в 800 тысяч рублей получила социальная сеть Likee и 750 тысяч – TikTok. Еще 8 протоколов ожидают рассмотрения в суде.

Кроме того, Таганский суд Москвы оштрафовал фотохостинг Pinterest за публикацию информации, запрещенной к распространению в России. Речь идет о материалах, связанных с производством наркотиков, способами самовольного ухода из жизни и порнографией.

Роскомнадзор заявил, что не причастен к сбою в работе Google