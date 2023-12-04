Фотохостинг Pinterest оштрафовали за неудаление запрещенного в РФ контента

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Таганский суд Москвы оштрафовал фотохостинг Pinterest за публикацию информации, запрещенной к распространению в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал виновной компанию Pinterest Inc. по части 2 статьи 13.50 КоАП РФ", – говорится в сообщении.

Речь идет о материалах, связанных с производством наркотиков, способами самовольного ухода из жизни и порнографией. Сумма штрафа составила 800 тысяч рублей.

По аналогичной статье штраф также назначили видеостриминговому сервису Twitch. Компания обязана выплатить 800 тысяч рублей за нарушение административного законодательства.

Ранее Роскомнадзор оштрафовал 6 зарубежных площадок, включая Google и Telegram, за неисполнение закона о самоконтроле социальных сетей. Штрафы по 900 тысяч рублей были назначены Google, Telegram, Twitch и Pinterest. Также штрафы в 800 тысяч рублей получила социальная сеть Likee и 750 тысяч – TikTok.

