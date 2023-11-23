Google оштрафовали на 4 млн рублей за отказ удалить из YouTube фейки о СВО

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Столичный Таганский суд обязал компанию Google выплатить 4 миллиона рублей за неудаление видео с ложной информацией о действиях российской армии в зоне спецоперации. Об этом пишет РИА Новости.

Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Протокол за неудаление из YouTube видеороликов составил Роскомнадзор. По данным ведомства, ролики показывали контент, направленный на дестабилизацию обстановки, о мобилизации и применении ядерного оружия.

Позже суд рассмотрит еще один протокол в отношении Google. Его составили по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ.

23 ноября этот же суд признал законным назначение четырех штрафов Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная "Википедия", за отказ удалить статьи с фейками о СВО. В настоящее время в отношении компании назначено 13 штрафов в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

Суд РФ оштрафовал Google за неуплату антимонопольного штрафа на 4 млрд рублей