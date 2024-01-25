В РФ проиндексируют 40 социальных выплат с 1 февраля

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С 1 февраля в России будет проиндексировано порядка 40 социальных выплат и пособий. Об этом сообщил Михаил Мишустин на заседании российского правительства.

По словам председателя правительства РФ, соответствующие документы уже подготовлены для запуска процесса индексации выплат и пособий. Данная мера коснется примерно 20 миллионов россиян.

Так, индексация затронет единовременную выплату при рождении ребенка (увеличится до 24,6 тысячи рублей) и ежемесячное пособие по уходу за малышом.

Кроме того, возрастет сумма и по материнскому капиталу – с 586,9 до 630,4 тысячи рублей – при появлении на свет первого ребенка, а на второго и последующих детей (если не получали до этого выплату) – с 775,6 до 834 тысячи рублей. При этом, если семья уже потратила некоторую сумму из маткапитала, тогда индексируется лишь остаток.

Также индексация затронет выплаты инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, Героям России, Героям Труда и другим категориям граждан, уточнили в телеграм-канале правительства РФ.

"Они должны получать положенные им средства без проволочек", – заключил Мишустин.

Ранее Сергей Собянин принял решение об индексации московских социальных выплат. Так, минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличат с 1 января 2024 года до 24 500 рублей в месяц. Кроме того, он заявил, что будет проведена индексация единовременных и ежемесячных социальных выплат многодетным семьям, детям и родителям погибших солдат, а также тем, кто занимается воспитанием детей-инвалидов или инвалидов с детства.



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