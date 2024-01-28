Эскалатор на станции метро "Окружная" закроют на ремонт с 5 по 7 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Эскалатор на станции "Окружная" (выход № 1) Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена будет закрыт на ремонт с 5 по 7 февраля. Об этом сообщается на сайте московской подземки.

Уточняется, что узнать о ремонтах в столичном метро можно в мобильном приложении "Метро Москвы", а также на официальном сайте метрополитена.

Кроме того, с 10 января эскалатор закрыт на ремонт на станции "Крестьянская застава" Люблинско-Дмитровской линии метро. Воспользоваться им нельзя будет до 21 марта.

Ранее сообщалось, что с 15 января по 15 марта на станции "Спортивная" Московского метрополитена будут поочередно закрывать на ремонт эскалаторы.

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