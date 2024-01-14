Эскалаторы на станции метро "Спортивная" будут поочередно закрывать на ремонт с 15 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

С 15 января по 15 марта на станции "Спортивная" Московского метрополитена будут поочередно закрывать на ремонт эскалаторы. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.

"С 15 января по 15 марта 2024 года на станции "Спортивная" (выход № 1) поочередно закроют на ремонт эскалаторы", – говорится в сообщении.

Ознакомиться с актуальной информацией о ремонтных работах на станциях столичного метро можно на его сайте.

С 10 января эскалатор закрыт на ремонт на станции "Крестьянская застава" Люблинско-Дмитровской линии метро. Воспользоваться им нельзя будет до 21 марта.



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