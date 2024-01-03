Движение поездов на участке МЦД-4 через станцию Тестовская возобновили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба мэра и правительства Москвы

Движение поездов на участке четвертого Московского центрального диаметра через станцию Тестовская в сторону станции Железнодорожная возобновили. Составы курсируют в обе стороны, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что движение приостанавливали из-за повреждения контактного провода. Московская железная дорога принимает меры для сокращения опозданий.

До этого на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии произошел сбой в движении поездов. Движения поездов не было от станции "Южная" до станции "Серпуховская". Причиной остановки движения на серой ветке стал человек на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Ранее на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метро были временно увеличены интервалы движения поездов. Причиной стала сумка-тележка, упавшая на пути. В Дептрансе призвали соблюдать правила, не подходить к краю платформы и внимательно следить за своими вещами.

График движения поездов изменился на Савеловском и Белорусском направлениях