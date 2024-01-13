Восточный вестибюль станции "Пролетарская" открыли для входа и выхода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Восточный вестибюль станции столичного метро "Пролетарская" (выходы 1–3) открыли для входа и выхода. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Его закрыли ранее вечером для проверки инфраструктуры. Горожан призвали пользоваться западным вестибюлем (выходы 4–9).

Также на станции "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской линии с 31 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 закрыт выход № 1. Это связано с ремонтом.



