Восточный вестибюль станции "Пролетарская" закрыли для проверки инфраструктуры

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Восточный вестибюль станции столичного метрополитена "Пролетарская" (выходы 1–3) закрыли для проверки инфраструктуры. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Горожан призвали пользоваться западным вестибюлем (выходы 4–9).

Ранее эскалатор на станции "Крестьянская застава" Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена закрыли на ремонт с 10 января по 21 марта.

Также на станции "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской линии с 31 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 закрыт выход № 1. Это связано с ремонтом.