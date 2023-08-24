10:47Город
Курс о правилах оформления опеки открылся в "Школе родственного ухода" в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В "Школе родственного ухода" открылся новый курс о правилах оформления опеки и попечительства над взрослым человеком. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Программа состоит из трех разделов. В каждом из них рассматриваются этапы оформления попечительства и рассказывается о работе органов опеки. Слушатели узнают, какие есть права и обязанности у опекуна, получат практические советы и другую информацию.
Заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Павел Келлер отметил, что за полтора года работы проекта его участниками стали более двух тысяч горожан.
"Прохождение курса поможет составить представление, как работает опека и попечительство, разобраться в юридических особенностях этой процедуры, понять, как реализовать защиту интересов и прав подопечного", – пояснил он.
В ходе обучения слушатели также смогут получить шаблоны документов, которые необходимы для прохождения процедуры.
Узнать подробнее о занятиях можно на сайте проекта. Уроки проходят в онлайн-формате.
Ранее "Школа родственного ухода" открыла для москвичей группы взаимоподдержки. Во время встреч все участники смогут рассказать друг другу о своем полезном опыте. На мероприятиях в том числе будет присутствовать эксперт.
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