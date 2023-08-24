Курс о правилах оформления опеки открылся в "Школе родственного ухода" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В "Школе родственного ухода" открылся новый курс о правилах оформления опеки и попечительства над взрослым человеком. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Программа состоит из трех разделов. В каждом из них рассматриваются этапы оформления попечительства и рассказывается о работе органов опеки. Слушатели узнают, какие есть права и обязанности у опекуна, получат практические советы и другую информацию.

Заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Павел Келлер отметил, что за полтора года работы проекта его участниками стали более двух тысяч горожан.

"Прохождение курса поможет составить представление, как работает опека и попечительство, разобраться в юридических особенностях этой процедуры, понять, как реализовать защиту интересов и прав подопечного", – пояснил он.

В ходе обучения слушатели также смогут получить шаблоны документов, которые необходимы для прохождения процедуры.

Узнать подробнее о занятиях можно на сайте проекта. Уроки проходят в онлайн-формате.

Ранее "Школа родственного ухода" открыла для москвичей группы взаимоподдержки. Во время встреч все участники смогут рассказать друг другу о своем полезном опыте. На мероприятиях в том числе будет присутствовать эксперт.

