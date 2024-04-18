18 апреля, 19:10Город
"Мой район": ГКБ № 67. Район Хорошёво-Мнёвники
В Москве, в Хорошёво-Мнёвниках, располагается городская клиническая больница № 67 имени Леонида Ворохобова. Здесь к услугам жителей представлены более 40 лечебно-диагностических отделений, оснащенных передовым оборудованием.
Спинальный центр больницы стал одним из лучших в России и мире. Результат его работы – тысячи спасенных жизней москвичей, среди которых звезды шоу-бизнеса и профессиональные спортсмены.
Подробности – в программе "Мой район".