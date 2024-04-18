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Новости

18 апреля, 19:10

Город

"Мой район": ГКБ № 67. Район Хорошёво-Мнёвники

"Мой район": ГКБ № 67. Район Хорошёво-Мнёвники

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В Москве, в Хорошёво-Мнёвниках, располагается городская клиническая больница № 67 имени Леонида Ворохобова. Здесь к услугам жителей представлены более 40 лечебно-диагностических отделений, оснащенных передовым оборудованием.

Спинальный центр больницы стал одним из лучших в России и мире. Результат его работы – тысячи спасенных жизней москвичей, среди которых звезды шоу-бизнеса и профессиональные спортсмены.

Подробности – в программе "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район
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