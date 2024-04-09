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09 апреля, 09:00

Общество

В Москве стартовал прием заявок на участие в проекте "По пути великих открытий"

В Москве стартовал прием заявок на участие в проекте "По пути великих открытий"

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В столице стартовал прием заявок на участие в проекте "По пути великих открытий". В рамках проекта участники не только отправятся в экспедицию, но и познакомятся с культурным наследием России.

К проекту могут присоединиться ученики в возрасте от 10 до 18 лет, а также педагоги столичных школ и колледжей. В новом сезоне команды смогут выбрать одно из трех туристических направлений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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