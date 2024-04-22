В Серебряном Бору проведут локальные работы по подготовке к летнему сезону

Серебряный Бор – место, где можно проводить время на природе вдали от городского шума, не выезжая за пределы Москвы. Только в 2023 году здесь побывали 680 тысяч человек.

Теперь на территории проведут локальные работы по подготовке к летнему сезону. В парке подготовят спасательные вышки, посты охраны и систему видеонаблюдения. Воду проверят на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам. Кроме того, на территории оборудуют воркаут-зону и детские площадки, а лавочек с шезлонгами станет больше.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.