Движение транспорта ограничат в центре Москвы с 21:00

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 апреля, 07:30

Город

В Серебряном Бору проведут локальные работы по подготовке к летнему сезону

В Серебряном Бору проведут локальные работы по подготовке к летнему сезону

Собянин: более 2,5 млн квадратных метров недвижимости возвели в Москве с начала года

Новости часа: на сервисе "Моя семья" появились новые возможности для поиска предков

Новости часа: новые возможности для поиска предков появились на сервисе "Моя семья"

Новости часа: новый этап реконструкции здания МИД стартовал в Москве

Оранжереи "Аптекарского огорода" будут закрыты на следующей неделе

Вес панды Катюши из Московского зоопарка достиг 22 килограммов

Больше миллиона москвичей приняли участие во втором общегородском субботнике

Дерево упало на парковку во дворе жилого дома на Войковской улице

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о старте нового этапа реставрации здания МИД

Серебряный Бор – место, где можно проводить время на природе вдали от городского шума, не выезжая за пределы Москвы. Только в 2023 году здесь побывали 680 тысяч человек.

Теперь на территории проведут локальные работы по подготовке к летнему сезону. В парке подготовят спасательные вышки, посты охраны и систему видеонаблюдения. Воду проверят на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам. Кроме того, на территории оборудуют воркаут-зону и детские площадки, а лавочек с шезлонгами станет больше.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городблагоустройствовидеоМаксим СеликовАнастасия БородинаКсения Поликарпова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика