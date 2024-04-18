Четыре парковки со шлагбаумом в центре Москвы временно приостановят работу

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Четыре парковки со шлагбаумом в центре Москвы приостановят работу с 19 апреля по 9 мая, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В частности, парковка на Болотной улице (№ 9004) будет закрыта с 00:01 21 апреля до 23:59 9 мая. На парковке на Триумфальной площади (№ 9080) не получится оставить машину с 00:01 19 апреля до 23:59 9 мая.

Две парковки на Новом Арбате (№ 9005 и № 9015) приостановят работу с 17:00 26 апреля и 2 мая, а также с 00:01 5 и 9 мая до окончания мероприятий. Автомобилистов призвали обращать внимание на эту информацию при поездках в центр города.

Ранее сообщалось, что движение транспорта возле станций метро "Тверская" и "Чеховская" перекроют с 19 по 27 апреля. Ограничения связаны с проведением 46-го Московского международного кинофестиваля. Они затронут Большой Путинковский переулок, Пушкинскую площадь и улицу Малая Дмитровка. Кроме того, на этих улицах будет недоступна парковка.